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أبناء سخنين يحقق فوزا بيتيا هاما

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 23:39

أبناء سخنين يحقق فوزا بيتيا هاما
صور من المباراة
عرب ٤٨

حقق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، فوزا بيتيا هاما على هبوعيل كفار سابا بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات البلاي أوف السفلي من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه اللاعب، أسامة خلايلة، في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 أضاف اللاعب، عطاء جابر، الهدف الثاني لأبناء سخنين، وفي الدقيقة 83 عاد اللاعب أسامة خلايلة لحسم المباراة بهدف ثالث.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، وهو في طريقه لضمان البقاء في الدرجة العليا لموسم آخر.

هذا، وسيحل اتحاد أبناء سخنين في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل حيفا يوم السبت المقبل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اتحاد أبناء سخنين
#الدرجة العليا
#البلاي أوف السفلي
#الفريق السخنيني

أبناء سخنين يحقق فوزا بيتيا هاما

أبناء سخنين يحقق فوزا بيتيا هاما

أبناء سخنين يحقق فوزا بيتيا هاما

أبناء سخنين يحقق فوزا بيتيا هاما

أبناء سخنين يحقق فوزا بيتيا هاما

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