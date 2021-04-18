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هـ. إكسال يتعادل أمام ب. تل أبيب بات يام

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 23:59

هـ. إكسال يتعادل أمام ب. تل أبيب بات يام
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨

خرج هبوعيل إكسال بنقطة من مباراته أمام بيتار تل أبيب بات يام بعد تعادلهما إيجابيا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات البلاي أوف العلوي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الكسلاوي بهدف أحرزه اللاعب، تيمور أفيطان، في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 73 اقتنص الفريق الخصم هدف التعادل في شباك هبوعيل إكسال.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق الكسلاوي في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل رمات غان يوم الجمعة المقبل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#هبوعيل إكسال
#الدرجة الممتازة
#البلاي أوف العلوي

هـ. إكسال يتعادل أمام ب. تل أبيب بات يام

هـ. إكسال يتعادل أمام ب. تل أبيب بات يام

هـ. إكسال يتعادل أمام ب. تل أبيب بات يام

هـ. إكسال يتعادل أمام ب. تل أبيب بات يام

هـ. إكسال يتعادل أمام ب. تل أبيب بات يام

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