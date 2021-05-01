أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

حسم سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، بقاءه في دوري الأضواء لموسم آخر رغم الخسارة أمام هبوعيل الخضيرة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الخصم بعد مرور 14 دقيقة على بداية اللقاء.

ووصل الفريق السخنيني إلى عدة فرص تهديفية لمعادلة النتيجة، إلا أن الحظ لم يحالفه في زيارة شباك الفريق المضيف.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء سخنين عند 34 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على بيتار القدس يوم السبت المقبل.