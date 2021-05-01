  2. رياضة
  3. رياضة محلية

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 23:29

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨

حسم سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، بقاءه في دوري الأضواء لموسم آخر رغم الخسارة أمام هبوعيل الخضيرة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الخصم بعد مرور 14 دقيقة على بداية اللقاء.

ووصل الفريق السخنيني إلى عدة فرص تهديفية لمعادلة النتيجة، إلا أن الحظ لم يحالفه في زيارة شباك الفريق المضيف.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء سخنين عند 34 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على بيتار القدس يوم السبت المقبل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اتحاد أبناء سخنين
#الدرجة العليا
#البلاي أوف السفلي

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

أبناء سخنين يحسم البقاء في العليا رغم الخسارة

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشيلسي يهزم فولهام بهدفين نظيفين
تشيلسي يهزم فولهام بهدفين نظيفين

2021-05-01

تقرير: مارادونا أُهمل من فريقه المعالج وترك للموت البطيء
تقرير: مارادونا أُهمل من فريقه المعالج وترك للموت البطيء

2021-05-01

هل ينتقل ليفاندوفسكي لخوض تجربة جديدة؟
هل ينتقل ليفاندوفسكي لخوض تجربة جديدة؟

2021-05-01

الأكثر قراءة

مصرع 44 وإصابة العشرات في تدافع خلال احتفال يهودي قرب صفد

مصرع 44 وإصابة العشرات في تدافع خلال احتفال يهودي قرب صفد

2021-04-30
الانتخابات الفلسطينية... بانتظار القدس

الانتخابات الفلسطينية... بانتظار القدس

2021-04-30

"ماحاش" يحقق ضد الشرطة بمصرع عشرات بـ"عيد الشعلة" اليهودي

2021-04-30
عقبات أمام تشكيل حكومة بينيت – لبيد

عقبات أمام تشكيل حكومة بينيت – لبيد

2021-04-30
الآلاف يؤمون المسجد الأقصى والاحتلال ينصب

الآلاف يؤمون المسجد الأقصى والاحتلال ينصب "سواتر متحركة"

2021-04-30