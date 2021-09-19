غرامة مالية على أبناء سخنين والإدارة تعقب

فرضت مديرية الدوري غرامة مالية على سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، بقيمة 30 ألف شيكل وذلك إثر ما سبق المباراة أمام هبوعيل بئر السبع على استاد "الدوحة"، أمس الأحد.

وأبرقت مديرية الدوري رسالة لإدارة الفريق السخنيني، تطرقت خلالها حول ما حصل قبل المباراة بين الفريقين وإصدار الشرطة أمر إغلاق لاستاد "الدوحة" بسبب وضع لوحات إعلانية الكترونية على جوانب الملعب.

وجاء في رسالتها أن "إدارة الفريق والمسؤولين تجاهلوا طلب الشرطة الذي سبق المباراة بيوم حول اللوحات الإعلانية التي جرى وضعها دون الحصول على الترخيص اللازم، الأمر الذي تسبب بتأجيل المباراة أمام هبوعيل بئر السبع لمدة ساعة وربع".

وأضافت أنها "تضررت بشكل كبير نتيجة سلوك إدارة الفريق والمسؤولين ناهيك عن ردود الفعل في الشارع الرياضي ووسائل الإعلام بما في ذلك عرقلة حقوق البث، وعليه تقرر تغريم أبناء سخنين بمبلغ 30 ألف شيكل من عائدات البث".

وعقب الناطق بلسان أبناء سخنين، منذر خلايلة، بالقول إن "القرار بمنع إقامة المباراة عاد بالضرر على سمعة الفريق ومن الناحية ، سيما وأن هدفنا كان خلق أجواء بالملعب مع لوحات إعلانية الكترونية كما هو معتاد الملاعب الأخرى، إلا أننا فوجئنا بعثرات ونقص في الفهم لعملنا".

وأضاف "مع كل ذلك قمنا بتلبية طلب الشرطة بإزالة اللوحات الإعلانية الأمر الذي أدى إلى تأجيل انطلاق المباراة، ونحن إذ نقدر ونثمن لجمهورنا الذي انتظر وقتا طويلا خارج الملعب وبظروف صعبة حتى سمحت لهم الشرطة بالدخول؛ كما نعتذر لجمهور هبوعيل بئر السبع عما حدث".

تجدر الإشارة إلى أن المباراة أسفرت عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدرجة العليا.