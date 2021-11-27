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أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

تاريخ النشر: 27/11/2021 - 20:06

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله
صور من المباراة
عرب ٤٨

ألحق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، الخسارة بنظيره هبوعيل نوف هجليل في عقر داره بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الأول.

وجرت أحداث المباراة على استاد "غرين" في نوف هجليل، وسط حضور نحو 2500 مشجع.

وافتتح الفريق السخنيني باب التسجيل بعد مرور 27 دقيقة على بداية المباراة بواسطة لاعبه إري مورا، وفي الدقيقة 32 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل، ثم في الدقيقة 38 حسم اللاعب غاي ملماد المباراة بهدف ثان لصالح أبناء سخنين.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته القادمة نظيره بيتار القدس يوم الثلاثاء المقبل.

بودكاست عرب 48

#أبناء سخنين
#الفريق السخنيني
#الدرجة العليا

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

أبناء سخنين يهزم هـ. نوف هجليل في معقله

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