مباراة على صفيح ساخن: أبناء سخنين يستضيف غريمه ب. القدس

يترقب مشجعو سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي بيتار القدس المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "الدوحة".

ويدخل لاعبو أبناء سخنين المباراة بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية، آخرها في المباراة الأخيرة أمام هبوعيل نوف هجليل بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.

وفي المواجهات المباشرة بين الفريقين الموسم الماضي، حقق الفريق السخنيني الفوز في مباراة مقابل تعادله وخسارته في المباراتين الأخريين.

التشكيلة المتوقعة للفريق السخنيني: محمود قنديل، مفلح شلاعطة، أنتي بوليتش، مارون غنطوس، عبد الله جابر، إيهاب غنايم، مروان كبها، بيرم كيال، إري مورا، إبراهيم كونتي وغاي ملماد.

وذكر لاعب الفريق السخنيني، بيرم كيال، في المؤتمر الصحافي قبيل المباراة أن "ما يميز هذه المباراة هو الحضور الجماهيري للفريق، وعلى هذا الأساس نلعب كرة القدم من أجل رؤية مدرجات الدوحة مليئة بالجمهور".

وأضاف أننا "تمكنا كلاعبين وطاقم مهني وإداري من قيادة الفريق لاحتلال أحد المراكز المتقدمة في لائحة الدوري، ونحن على أتم الاستعداد للمباراة أمام بيتار القدس وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل حصد النقاط الثلاث ورسم الفرحة على وجوه الجماهير".

ولفت إلى أننا "نسعى إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتثبيت أقدامنا في مقدمة لائحة الدوري، ونحن ندعو الجماهير إلى دعمنا والالتفاف من حولنا".

ويحتل الفريق السخنيني المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 15 نقطة، إذ حقق الفوز في 4 مباريات مقابل تعادله في 3 مباريات وخسارته في مثلها.

إلى ذلك، من المقرر أن تشهد المباراة تعزيزات شرطية في استاد "الدوحة" ومحيطه نظرًا لما ترافقها من أجواء ساخنة ومشحونة في المدرجات.