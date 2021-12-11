  2. رياضة
  3. رياضة محلية

أبناء سخنين يرد على إغلاق ملعبه بالفوز خارجيا

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 17:24

أبناء سخنين يرد على إغلاق ملعبه بالفوز خارجيا
لاعبو أبناء سخنين يحتفلون بالهدف
عرب ٤٨

حقق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، الفوز على مكابي بيتح تيكفا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد كريات شمونة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني، اللاعب بيرم كيال، بعد مرور 35 دقيقة على بداية اللقاء.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعبين من الفريق الخصم بعد تلقيهما البطاقة الحمراء في الدقائق 60 و85.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على مكابي تل أبيب يوم 22 من الشهر الجاري.

ومما يذكر أن أبناء سخنين استضاف مباراة اليوم على استاد كريات شمونة في أعقاب إغلاق ملعبه البيتي "الدوحة" من قبل السلطات عقب المباراة أمام بيتار القدس.

وفي جلسة جمعت إدارة الفريق وبلدية سخنين بممثلين عن وزارة الاقتصاد والشرطة، في الأيام الأخيرة، تقرر مواصلة إغلاق استاد "الدوحة" وذلك بذريعة "ضرورة سد النواقص" بحجة "الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور".

بودكاست عرب 48

#اتحاد أبناء سخنين
#الفريق السخنيني
#استاد الدوحة
#الدرجة العليا

أبناء سخنين يرد على إغلاق ملعبه بالفوز خارجيا

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سترلينغ يقود مانشستر سيتي لفوز بيتي
سترلينغ يقود مانشستر سيتي لفوز بيتي

2021-12-11

برشلونة يجهز مفاجأة لتشافي
برشلونة يجهز مفاجأة لتشافي

2021-12-11

ريال مدريد يرد على عرض مفاجئ لهازارد
ريال مدريد يرد على عرض مفاجئ لهازارد

2021-12-11

الأكثر قراءة

«أميرة»... هل يستطيع الفلسطينيّ أن يتكلّم؟

«أميرة»... هل يستطيع الفلسطينيّ أن يتكلّم؟

2021-12-10
ضحايا جرّاء الانفجار بمخيم البرج الشمالي بلبنان

ضحايا جرّاء الانفجار بمخيم البرج الشمالي بلبنان

2021-12-10
نحف: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

نحف: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2021-12-10
ترامب غاضب على نتنياهو بسبب تهنئته بايدن:

ترامب غاضب على نتنياهو بسبب تهنئته بايدن: "اللعنة عليه"

2021-12-10

"طوشة الباصات" 1959: يوم الهبّة... لمّا زغرد الباص (2\3)

2021-12-10