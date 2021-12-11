أبناء سخنين يرد على إغلاق ملعبه بالفوز خارجيا

حقق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، الفوز على مكابي بيتح تيكفا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد كريات شمونة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني، اللاعب بيرم كيال، بعد مرور 35 دقيقة على بداية اللقاء.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعبين من الفريق الخصم بعد تلقيهما البطاقة الحمراء في الدقائق 60 و85.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على مكابي تل أبيب يوم 22 من الشهر الجاري.

ومما يذكر أن أبناء سخنين استضاف مباراة اليوم على استاد كريات شمونة في أعقاب إغلاق ملعبه البيتي "الدوحة" من قبل السلطات عقب المباراة أمام بيتار القدس.

وفي جلسة جمعت إدارة الفريق وبلدية سخنين بممثلين عن وزارة الاقتصاد والشرطة، في الأيام الأخيرة، تقرر مواصلة إغلاق استاد "الدوحة" وذلك بذريعة "ضرورة سد النواقص" بحجة "الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور".