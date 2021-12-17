كأس الدولة: أبناء سخنين يفوز خارجيا ويتأهل

حقق فريق اتحاد أبناء سخنين الفوز خارجيا على عيروني طبريا بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الجمعة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب، مفلح شلاعطة، في الدقيقة 44.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 70 أضاف اللاعب، جاي ملماد، الهدف الثاني لأبناء سخنين، وفي الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع حسم اللاعب جابي جوري المباراة بهدف ثالث للفريق السخنيني.

وبهذا الفوز، حصد الفريق السخنيني بطاقة تأهله إلى المرحلة القادمة من المنافسة على كأس الدولة.

وسيحل أبناء سخنين في مباراته القادمة ضيفا على مكابي تل أبيب يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثالث بترتيب لائحة الدرجة العليا برصيد 21 نقطة.