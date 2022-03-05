الفريق السخنيني يضمن المنافسة في البلاي أوف العلوي

حقق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، فوزا هاما على ضيفه هبوعيل الخضيرة بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري الأول.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور نحو 3 آلاف مشجع.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 أحرز اللاعب، فابيان سبوركسلادا، هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل أبناء سخنين في مباراته القادمة ضيفا على مكابي بيتح تيكفا يوم السبت القادم، ضمن ختام المرحلة الثانية للدوري وقبل خوض المنافسة في البلاي أوف العلوي.

ومما يذكر أن الفريق السخنيني حافظ على سجل خالي من الخسارات على مدار 6 مباريات متتالية، وفي المجمل خاض، حتى الآن، 25 مباراة حيث حقق الفوز في 11 مباراة مقابل تعادله في 6 مباريات وخسارته في 8 أخرى.