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أبناء مجد الكروم لكرة السلة للعجلات يفوز بكأس الدرجة الممتازة

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 13:50

أبناء مجد الكروم لكرة السلة للعجلات يفوز بكأس الدرجة الممتازة
عرب ٤٨

حقق نادي أبناء مجد الكروم لكرة السلة (عجلات) من ذوي الاحتياجات الخاصة الفوز للمرة الثانية على التوالي بكأس الدرجة الممتازة، بعد تغلبه على فريق "أورن سبينغ" من مدينة "رمات غان" بالنتيجة 69 -60، مساء أمس الأربعاء.

وجرت المباراة في القاعة الرياضية بقرية مجد الكروم، بحضور جمهور غفير، وسط أجواء احتفالية.

وتفوّق فريق رمات غان بالنتيجة حتى الدقائق الخمس الأخيرة من عمر المباراة، إذ قلب فريق مجد الكروم النتيجة بعد أن تمكن من تسجيل أكثر من 12 نقطة متتالية دون رد، وسط تشجيع منقطع النظير من قبل الجمهور.

واستمر تفوق مجد الكروم لغاية انتهاء المباراة بالنتيجة 69 -60.

وقدم مندوب اتحاد كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة الكأس مناصفة مع رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي للاعبي الفريق يوسف مناع وميري سيلبرمان لاعبة التعزيز بالفريق، إذ يسمح في كرة السلة للعجلات بمشاركة النساء أيضا.

يذكر أن مجد الكروم أول فريق عربي يحصل على كأس البطولة للمرة الثانية على التوالي.

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#مجد الكروم
#كرة السلة
#عجلات

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