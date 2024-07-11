مباريات اتحاد أبناء سخنين ستُجرى في عكا

تم الاتفاق بين رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، محمد أبو يونس، ونائب رئيس بلدية عكا، يوسف طنطوري، ومدير الشركة الاقتصادية التابعة لبلدية عكا، موردي شمير، على استضافة مباريات اتحاد أبناء سخنين البيتية في الموسم الرياضي المقبل.

من الاجتماع في عكا، صباح اليوم

يقيم فريق اتحاد أبناء سخنين لكرة القدم في دوري الدرجة العليا مبارياته في الموسم الرياضي المقبل في ستاد عكا البلدي.

وعقد اجتماع بهذا الشأن، صباح اليوم، في مكاتب الشركة الاقتصادية في عكا، إذ وضعت آخر الترتيبات وجرى التوقيع على الاتفاق.

وقال نائب رئيس بلدية عكا ورئيس قائمة "عكا تجمعنا"، يوسف طنطوري، صباح اليوم الخميس، لـ"عرب 48" إنه "تم الاتفاق مع رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، محمد أبو يونس، ومدير الشركة الاقتصادية التابعة لبلدية عكا، موردي شمير، على استضافة مباريات اتحاد أبناء سخنين البيتية في استاد (توتو عكا) في الموسم الرياضي المقبل".

وأكد طنطوري أن "هذا القرار تم اتخاذه بعد بذل جهود كبيرة مع الجهات ذات الصلة، ونحن في عكا رحبنا منذ البداية بهذا الفريق العريق، والذي سينعكس إيجابيا على أهلنا في عكا على كافة الأصعدة والمستويات".