استعدادا للمونديال: إسبانيا تفوز على تونس بصعوبة

جرت مساء، السبت، مباراة ودية جمعت بين منتخبي تونس وإسبانيا على ملعب "كوبان"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدف يتيم، ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 85 أحرز اللاعب اياغو اسباس هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح المنتخب الإسباني.

تجدر الإشارة إلى المنتخب الإسباني سيخوض نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من البرتغال والمغرب وإيران، فيما سيخوض نظيره التونسي المونديال ضمن المجموعة السابعة إلى جانب كل من بلجيكا وبنما وإنجلترا.