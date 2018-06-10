مونديال 2018: محمد صلاح جاهزا لمواجهة أوروغواي

أفادت تقارير صحفية، أن النجم المصري، محمد صلاح، شارك في الحصة التدريبية لمنتخب بلاده أمس، السبت، بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به مؤخرا.

ومن المتوقع أن يكون صلاح لائقا لخوض المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، أمام أوروغواي يوم الجمعة المقبل.

ويبدو أن هذه الأنباء باتت مؤكدة بعدما نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لمحمد صلاح أرفق معها "الأسطورة جاهز".

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في الكتف عقب تدخل عنيف من كابتن فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 أيار/مايو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من أوروغواي، روسيا والسعودية.