يومان على المونديال: حققا البطولة في عهد لاعب ومدرب

تبقى يومان على انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا، حيث ستنطلق بعد غد، الخميس، على أن تختتم يوم 15 تموز/يوليو.

وبهذا الصدد، يستعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل يومي معلومات مثيرة مرتبطة بعدد الأيام المتبقية على انطلاق العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم.



وفيما يخص الرقم "2"، جاء في الموقع الرسمي لـ"فيفا"، أن "لاعبين فقط لغاية الآن تمكنا من التتويج بلقب نهائيات كأس العالم بثوب اللاعب والمدرب، وهما ماريو زاغالو وفرانز بيكنباور".

وأضاف أن "زاغالو كان قد توّج بطلا للعالم مرتين خلال مسيرته الاحترافية كلاعب، وذلك في دورتي 1958 و1962، كما قاد المنتخب البرازيلي بصفته مدربا له للظفر بأغلى الكؤوس في نسخة المكسيك 1970".

وختم "كما توّج فرانز بيكنباور باللقب العالمي في دورة 1974 كلاعب وفي نسخة 1990 كمدرب، بالإضافة إلى أنه كان الطرف الخاسر كلاعب في نهائي 1966 وكمدرب في نهائي 1986".