إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل ساعات على المونديال

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مدرب المنتخب جولين لوبيتيجي، بعد ساعات من إعلان تعيينه مدربا لفريق ريال مدريد الإسباني وقبل يوم واحد على انطلاق نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا.

وقال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن قرار لوبيتيجي بالرحيل لتدريب ريال مدريد أجبر الاتحاد على إقالته.

يشار إلى أن لوبيتيجي جدد عقده مع الاتحاد الإسباني منذ أسابيع حتى 2020، قبل أن يوافق على قيادة ريال مدريد، الذي دفع 2 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان ريال مدريد أعلن أمس تعيين جولين لوبيتيجي مدربا للفريق بعقد لمدة 3 سنوات، قبل يومين من مباراة إسبانيا والبرتغال في مونديال روسيا، ما أثار غضب روبياليس الذي لم يكن على علم بالمفاوضات إلا قبل إعلان الميرنغي لبيانه أمس بـ5 دقائق.

وسعى لاعبو المنتخب الإسباني، لإقناع روليس روبياليس، رئيس اتحاد كرة القدم من أجل بقاء لوبيتيجي على رأس الكادر الفني قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وأكد "راديو ماركا" أن اللاعبين حاولوا منع رئيس الاتحاد الإسباني من إقالة لوبيتيجي، حيث أن اجتماعا جرى بحضور أسماء ثقيلة في غرفة الملابس.

وأضاف أن اللاعبين قالوا لرئيس الاتحاد الإسباني "هذا ليس نادينا، جئنا للفوز بكأس العالم، ابتلع كبريائك ودعنا نلعب".