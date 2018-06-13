إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل ساعات على المونديال

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 13:10

إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل ساعات على المونديال
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مدرب المنتخب جولين لوبيتيجي، بعد ساعات من إعلان تعيينه مدربا لفريق ريال مدريد الإسباني وقبل يوم واحد على انطلاق نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا.

وقال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن قرار لوبيتيجي بالرحيل لتدريب ريال مدريد أجبر الاتحاد على إقالته.

يشار إلى أن لوبيتيجي جدد عقده مع الاتحاد الإسباني منذ أسابيع حتى 2020، قبل أن يوافق على قيادة ريال مدريد، الذي دفع 2 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان ريال مدريد أعلن أمس تعيين جولين لوبيتيجي مدربا للفريق بعقد لمدة 3 سنوات، قبل يومين من مباراة إسبانيا والبرتغال في مونديال روسيا، ما أثار غضب روبياليس الذي لم يكن على علم بالمفاوضات إلا قبل إعلان الميرنغي لبيانه أمس بـ5 دقائق.

وسعى لاعبو المنتخب الإسباني، لإقناع روليس روبياليس، رئيس اتحاد كرة القدم من أجل بقاء لوبيتيجي على رأس الكادر الفني قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وأكد "راديو ماركا" أن اللاعبين حاولوا منع رئيس الاتحاد الإسباني من إقالة لوبيتيجي، حيث أن اجتماعا جرى بحضور أسماء ثقيلة في غرفة الملابس.

وأضاف أن اللاعبين قالوا لرئيس الاتحاد الإسباني "هذا ليس نادينا، جئنا للفوز بكأس العالم، ابتلع كبريائك ودعنا نلعب".


#منتخب إسبانيا
#جولين لوبيتيجي
#مونديال 2018
#كأس العالم

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مونديال 2018: صلاح يشارك في الحصة التدريبية الجماعية
مونديال 2018: صلاح يشارك في الحصة التدريبية الجماعية

2018-06-13

غريزمان: نمتلك القوة الضاربة لحصد كأس العالم
غريزمان: نمتلك القوة الضاربة لحصد كأس العالم

2018-06-13

مونديال 2018: ميسي يخضع لفحص مفاجئ من فيفا!
مونديال 2018: ميسي يخضع لفحص مفاجئ من فيفا!

2018-06-13

الأكثر قراءة

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

2018-06-12
استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

2018-06-12
ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

2018-06-12
كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن

كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن "صفقة القرن"

2018-06-12
للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

2018-06-12