"عرب 48" يطلق موقعا خاصا لمونديال 2018

قبل ساعات على انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، أطلق موقع "عرب 48" موقعا خاصا لمواكبة وتغطية سير البطولة الأكبر على مستوى العالم.

وسيعرض الموقع بين صفحاته آخر الأخبار المتعلقة بالبطولة، بالإضافة إلى تغطيات مباشرة للمباريات، مواد تحليلية خاصة لأهم المباريات، ملخص أهداف، مقالات، تكهنات وغيرها.

وتتضمن فئات الموقع لائحة مباريات البطولة، إلى جانب بطاقات المنتخبات المشاركة، وجداول بأبرز اللاعبين وترتيبهم من حيث إحراز وصناعة الأهداف، حالات الطرد والإنذار.

من هنا، نفتح الباب أمام كل من يريد المساهمة والمشاركة من خلال المقالات الرياضية ذات العلاقة، إرسال المواد عبر البريد الالكتروني الخاص بمحرر الزاوية الرياضية: rabih.s1186@gmail.com

تجدر الإشارة إلى أن البطولة ستنطلق يوم غد، الخميس، على أن تختتم يوم 15 تموز/يوليو المقبل.

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