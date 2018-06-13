"عرب 48" يطلق موقعا خاصا لمونديال 2018

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 16:07

"عرب 48" يطلق موقعا خاصا لمونديال 2018
موقع مونديال 2018 (شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قبل ساعات على انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، أطلق موقع "عرب 48" موقعا خاصا لمواكبة وتغطية سير البطولة الأكبر على مستوى العالم.

وسيعرض الموقع بين صفحاته آخر الأخبار المتعلقة بالبطولة، بالإضافة إلى تغطيات مباشرة للمباريات، مواد تحليلية خاصة لأهم المباريات، ملخص أهداف، مقالات، تكهنات وغيرها.

وتتضمن فئات الموقع لائحة مباريات البطولة، إلى جانب بطاقات المنتخبات المشاركة، وجداول بأبرز اللاعبين وترتيبهم من حيث إحراز وصناعة الأهداف، حالات الطرد والإنذار.

من هنا، نفتح الباب أمام كل من يريد المساهمة والمشاركة من خلال المقالات الرياضية ذات العلاقة، إرسال المواد عبر البريد الالكتروني الخاص بمحرر الزاوية الرياضية: rabih.s1186@gmail.com

تجدر الإشارة إلى أن البطولة ستنطلق يوم غد، الخميس، على أن تختتم يوم 15 تموز/يوليو المقبل.

للدخول إلى موقع مونديال 2018.. إضغط

 

 


#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا
#عرب 48

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دول عربية صوتت ضد ملف المغرب: كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية
دول عربية صوتت ضد ملف المغرب: كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية

2018-06-13

مونديال 2018: صلاح يشارك في الحصة التدريبية الجماعية
مونديال 2018: صلاح يشارك في الحصة التدريبية الجماعية

2018-06-13

إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل ساعات من المونديال
إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل ساعات من المونديال

2018-06-13

الأكثر قراءة

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

2018-06-12
استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

2018-06-12
ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

2018-06-12
كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن

كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن "صفقة القرن"

2018-06-12
للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

2018-06-12