الزبارقة: أخشى التلاعب وأرشح فوز السعودية على روسيا

يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا بدء من اليوم، الخميس، ولغاية 15 تموز/يوليو المقبل.

وسيفتتح المونديال بمباراة بين منتخب البلد المضيف، روسيا، ونظيره منتخب السعودية، ضمن أحداث المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كل من مصر وأوروغواي.

وعن توقعاته، قال المدرب المخضرم، سليمان الزبارقة، لـ"عرب 48"، إن "المنتخب الروسي مرشح للفوز على الورق، لكن على أرضية الملعب فإن المنتخب السعودي الأجدر بتحقيق الفوز، وبحسب اعتقادي فإن الأخير قادر على مقاومة الأول رغم أن البطولة تجري في بلاده".

وأضاف أن "المباراة حسب توقعاتي ستكون متكافئة إلا إذا لم يحصل هناك أي تلاعب، وهذا ما أخشى منه، وفي حال لم يحصل ذلك فإن الفوز سيكون لصالح السعودية بالنتيجة ستكون 0-1 أو 1-2".

وعن المرشح للتتويج ببطولة كأس العالم 2018، أكد أنه "حسب اعتقادي لا يوجد هناك أي مرشح حاليا لحصد البطولة، فعلى الرغم من التكهنات المتفاوتة للمنتخبات الكبيرة إلا أنني آمل أن تكون البطولة من نصيب أحد المنتخبات غير الواردة بالحسبان حتى تكون هناك نكهة جديدة لكرة القدم على الصعيد العالمي".

وعن المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، ختم الزبارقة بالقول، إنه "في حال فازت السعودية ومصر في أولى مبارياتهما فلا شك أنهما ستكونان قريبتان من التأهل، أما بالنسبة للمغرب وتونس فلديهما منتخبان جيدان لكنهما يلعبان ضمن مجموعتين صعبتين جدا، وعلى الصعيد الشخصي أتوقع بالأخير تأهل أحد المنتخبات العربية إلى الدور المقبل ليس أكثر".