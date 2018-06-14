مدرب إسبانيا الجديد: لدينا جميع الظروف للقتال بالمونديال

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 09:50

مدرب إسبانيا الجديد: لدينا جميع الظروف للقتال بالمونديال
المدرب الإسباني فيرناندو هييرو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

عقد أمس، الأربعاء، مؤتمر صحافي للمدرب الجديد لمنتخب إسبانيا، فيرناندو هييرو، الذي جرى تعيينه خلفا للمدرب المقال جولين لوبيتيجي.

وقال هييرو، في المؤتمر، الذي نشرت تفاصيله، صحيفة "ماركا" الإسبانية "إنه أمر جميل، ومثير. أعرف الظروف جيدًا. عمل جولين كان رائعًا، أتمنى له الأفضل".

وتابع "أعرف ما نملكه من لاعبين، وكيف نواجه هذ الأمر بشجاعة، كان قرارًا سريعًا، ولا يمكنني أن أقول لا".

وأضاف هييرو "لا يمكنك الوصول إلى نتائج عامين خلال يومين، يجب علينا المنافسة بشراسة في الدور الأول، هذا هو الهدف الآن. أود أن يلعب فريقي بشكل جيد، وأن نمتلك الكرة، ونهز الشباك".

ونوه "أريد أن ينظر الجميع إلينا. لقد تصرفنا كما ينبغي وليس لدي أي شك في ذلك. خوان كارلوس مارتينيو، المعد البدني، وجوليان كاليرو، سينضمان إلينا".

وواصل "تفكيري يدور حول مواجهة البرتغال، لا نفكر في أي شيء آخر، غير كأس العالم، لدي خبرة مدتها سنة واحدة كمدرب أول، ولدي 30 عامًا في كرة القدم".

وعن لوبيتيجي، أوضح "سنكون مخطئين، لو فكرنا في الماضي، يجب أن نتحلى بالإيجابية والشجاعة، لدينا جميع الظروف للقتال، والمنافسة من أجل شيء يحدث كل 4 سنوات".


#فيرناندو هييرو
#كأس العالم
#مونديال 2018
#جولين لوبيتيجي
#منتخب إسبانيا

من عرب 48

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