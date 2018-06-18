مدرب تونس يعلن عن تشكيلته لمواجهة إنجلترا

يخوض منتخب تونس في وقت لاحق من مساء اليوم، الإثنين، مباراته الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، وذلك أمام منتخب إنجلترا.

وستجرى أحداث المباراة على ملعب "فولغوغراد أرينا"، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا كل من منتخبي بلجيكا وبنما.

وتشهد تشكيلة المنتخب التونسي منافسة شديدة على عدة مراكز، حيث لا يزال المدرب، نبيل معلول، مترددا في اختيار اللاعبين المناسبين للدفع بهم في التشكيلة الأساسية.

ومثلت عودة لاعب منتخب تونس، وهبي الخزري، وتعافيه نهائيا من الإصابة التي ألمت بها أخيرا، حلا إضافيا في هجوم "نسور قرطاج"، باعتباره لاعبا مؤثرا في أداء كتيبة المدرب نبيل معلول، نظرًا لما يمتلكه من خبرة وجاهزية عالية، وهو ما سيحيل اللاعب سيف الدين الخاوي إلى دكة البدلاء مقابل تثبيت فخر الدين بن يوسف في وسط الميدان إلى جانب كل من أنيس البدري ونعيم السليتي وخلفهما كل من فرجاني ساسي والياس السخيري.

وسيعتمد المدرب التونسي على معز حسان في حراسة المرمى، بحكم لعبه لأغلب المباريات الودية لنسور قرطاج، في حين سيتكون خط الدفاع من ديلان براون وعلى المعلول على الأطراف، وصيام بن يوسف وياسين مرياح في محور الدفاع.