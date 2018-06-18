مونديال 2018: بطاقة منتخب بنما

يخوض منتخب بنما نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا من يوم 14 حزيران/يونيو ولغاية 15 تموز/يوليو، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من تونس وبلجيكا وإنجلترا.

وفيما يلي بطاقة منتخب بنما لمونديال 2018:

المدرب: هيرنان دياز

حراسة المرمى: جيمي بينديو (مونيسيبال)، أليكس رودريغيز (سان فرانشيسكو) وجوزيه كالديرون (ريال قرطاجنة)

خط الدفاع: رومان توريس (ميلوناريوس)، أدولفو ماتشادو (كومونيكا كيونيس)، إيرك دايفز (دونايسكا ستريدا)، لويس أوفالي (زامورا)، فيليبي بالوي (مونيسيبال)، مايكل موريلو (نيويورك ريد بولز)، هارولد كومينغز (الأخولنسي) وفيديل إسكوبار (سبورتينغ سان مايخيوليتو)

خط الوسط: غابريال غوميز (بوكارامانجي)، ألبيرتو كوينتيرو (سان خوسيه إيرثكويكس)، أنيبال جودوي (سان خوسيه إيرثكويكس)، جوزيه لويس رودريغيز (جينت)، إيدغار باريسناز (كافيتاليروس)، أرماندو كوبر (تورونتو) وفالنتين بيمينتي (بلازا أمادور)

خط الهجوم: بلاس بيريز (عربي يونيدو)، غاربيال توريس (لوزان)، إسماعيل دياز (ديبورتيفو لاكورونيا)، أبديل أرويو (دانوبيو) ولويس تيجادا (خوان أريش).