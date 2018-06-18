مونديال 2018: بطاقة منتخب صربيا

يخوض منتخب صربيا نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا من يوم 14 حزيران/يونيو ولغاية 15 تموز/يوليو، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من سويسرا والبرازيل وكوستاريكا.

وفيما يلي بطاقة منتخب صربيا لمونديال 2018:

المدرب: ملادن كرستاييتش

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش (بارتيزان بلغراد)، بردراغ رايكوفيتش (مكابي تل أبيب) وماركو دميتروفيتش (إيبار)

خط الدفاع: ألكسندر كولاروف (روما)، أنطونيو روكافينا (فياريال)، ميلان روديتش (النجم الأحمر بلغراد)، برانسلاف إيفانوفيتش (زينيت سان بطرسبرغ)، اوروس سباييتش (أندرلخت)، ميلوش فيليكوفيتش (فيردر بريمن)، دوسكو توسيتش (بشكتاش) ونيكولا ميلنكوفيتش (فيورنتينا)

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش (مانشستر يونايتد)، لوكا ميليفوييفيتش (كريستال بالاس)، ماركو غروييتش (كارديف سيتي)، دوشان تاديتش (ساوثهامبتون)، أندريا زيفكوفيتش (بنفيكا)، فيليب كوستيتش (هامبورغ)، نيمانيا رادونييتش (النجم الأحمر بلغراد)، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو) وآدم لياييتش (تورينو

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)، ألكسندر برييوفيتش (باوك سالونيك) ولوكا يوفيتش (فرانكفورت).