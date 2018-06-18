مونديال 2018: بطاقة منتخب كولومبيا

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 04:28

مونديال 2018: بطاقة منتخب كولومبيا
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يخوض منتخب كولومبيا نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا من يوم 14 حزيران/يونيو ولغاية 15 تموز/يوليو، ضمن المجموعة الثامنة والأخيرة التي تضم كل من السنغال، بولندا واليابان.

وفيما يلي بطاقة منتخب كولومبيا لمونديال 2018:

المدرب: خوسيه بيكرمان

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا، كاميلو فارغاس وجوسيه فيرناندو كوادرادو

خط الدفاع: كريستيان زاباتا، أوسكار موريلو، فريد دياز، سانتياغو أرياس، ياري مينا، يوهان موخيكا ودافينسون سانشيز

خط الوسط: ويلمار باريوس، كارلوس سانشيز، أبيل أغيلار، خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان كوينتيرو، جيفرسون ليما وماتيوس أوريبي

خط الهجوم: كارلوس باكا، راداميل فالكاو، لويس مورييل، ميغيل بورخا وخوسيه إيزكويردو.


#كولومبيا
#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا

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