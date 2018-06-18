مونديال 2018: بطاقة منتخب كولومبيا

يخوض منتخب كولومبيا نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا من يوم 14 حزيران/يونيو ولغاية 15 تموز/يوليو، ضمن المجموعة الثامنة والأخيرة التي تضم كل من السنغال، بولندا واليابان.
وفيما يلي بطاقة منتخب كولومبيا لمونديال 2018:
المدرب: خوسيه بيكرمان
حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا، كاميلو فارغاس وجوسيه فيرناندو كوادرادو
خط الدفاع: كريستيان زاباتا، أوسكار موريلو، فريد دياز، سانتياغو أرياس، ياري مينا، يوهان موخيكا ودافينسون سانشيز
خط الوسط: ويلمار باريوس، كارلوس سانشيز، أبيل أغيلار، خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان كوينتيرو، جيفرسون ليما وماتيوس أوريبي
خط الهجوم: كارلوس باكا، راداميل فالكاو، لويس مورييل، ميغيل بورخا وخوسيه إيزكويردو.
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