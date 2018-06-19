خاص | كيف تبدو أجواء المونديال في روسيا؟

يحلم كل مشجع وعاشق للساحرة المستديرة بأن يكون حاضرا في البطولة الأكبر على مستوى العالم "مونديال 2018" التي تستضيفها روسيا لغاية 15 تموز/يوليو المقبل.

وتجرى مباريات كأس العالم بنسختها الـ21 في 11 مدينة روسية، وسط مشاركة 32 منتخبا يرافقهم الملايين من الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" كل من راني زيحو وأيمن فرحات من قرية مجد الكروم اللذين تواجدا على مدار 5 أيام في مونديال روسيا، وذلك حول الأجواء السائدة هناك ومرشحيهم للفوز في البطولة.

واستهل راني زيحو حديثه بالقول إن "أجواء المونديال في روسيا رائعة، وهذه المرة الأولى التي أسافر بها من أجل حضور بطولة كأس العالم، وستبقى اللحظات التي عشتها هناك خالدة طوال العمر".

وأضاف أن "ما يميز الأجواء هناك هو محبة الجماهير لبعضها البعض رغم تعدد الثقافات والديانات، بحيث لمسنا فرحة الجماهير وتمتعهم بالروح الرياضية العالية والعلاقات الأخوية حتى في حال خسارة منتخباتهم".

وتابع أنني "سافرت إلى هناك من أجل حضور مباراة منتخبي المفضل الأرجنتين الذي أعشقه منذ 28 عاما أمام أيسلندا، بحيث كان هذا حلم حياتي بأن أشاهد لاعبي المنتخب الأرجنتيني أمام أعيني، فعلى الرغم من خيبة الأمل من نتيجة التعادل والأداء إلا أنني عشت أجواء جميلة وكنت سعيدا بحضور المباراة مع جماهير المنتخب الأرجنتيني العريق".

وأشار إلى أنني "أرشح 4 منتخبات لحصد بطولة كأس العالم 2018 وهي البرازيل وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، وأنا لا أستبعد أيضًا أن يحالف الحظ منتخبا صغيرا كي يكون الحصان الأسود من منطلق أن كل منتخب مشارك في البطولة يسعى إلى تشريف بلاده على أكمل وجه".

وأكمل أن "أكثر ما لفت انتباهي خلال الأيام التي قضيتها في روسيا هو عدم وجود مشاكل رغم الإقبال الكبير على البطولة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى النظام السائد هناك".

وعن المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، ذكر أن "جميعها قدمت حتى الآن أداء مشرفا باستثناء منتخب السعودية الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام روسيا بخماسية نظيفة، وبحسب اعتقادي فإن منتخبي مصر والمغرب هما المرشحان لعبور دور المجموعات".

وأكد أن "روسيا استعدت لاستضافة المونديال على أكمل وجه، وبحسب ما شاهدناه هناك فإن الاستعدادات ارتقت إلى مستوى الحدث، وأنا شخصيا تفاجأت من روعة موسكو التي أسافر إليها للمرة الأولى ولن أفوت أي فرصة أخرى للمشاركة في بطولات كأس العالم في حال توفر الإمكانيات".

وعن أسعار التذاكر، تطرق بالقول إنها "قد تكون مقبولة في حال شراءها في وقت مسبق، لكن في حال الانتظار حتى آخر لحظة فإن التذكرة ستكون باهظة الثمن".

وعن توقعاته للمنتخب المرشح للفوز في البطولة، ختم زيحو حديثه بالقول إن "حلم حياتي أن يرفع المنتخب الأرجنتيني كأس العالم، لكنني أرى ذلك صعبا جدا، وأنا أرشح كفة البرازيل أو إسبانيا لحصد البطولة".

وبدوره، تحدث أيمن فرحات عن انطباعه من أجواء مونديال روسيا، بالقول إنها "مميزة وجميلة جدا ممزوجة بالمحبة والأخوة بين كافة مشجعي المنتخبات هناك، وأكثر ما لفت انتباهي هناك هو التنظيم والبنى التحتية والأمن والنظام السائد".

وتابع أننا "التقينا هناك بمشجعين من مختلف أنحاء الدول إلى جانب عدد من لاعبي كرة القدم الذين سطع نجمهم في كرة القدم من بينهم المصري محمد أبو تريكة والمغربي يوسف شيبو وغيرهم أيضًا".

وأردف أنني "شاهدت هناك مباراة الأرجنتين وأيسلندا، بحيث استمتعنا بالأجواء الرائعة داخل الملعب وقد لاحظنا مدى التسهيلات للجماهير من أجل فرض النظام هناك، كما مدى الروح الرياضية والمحبة بين مشجعي المنتخبات".

وعن المنتخب الفرنسي، قال إنه "المهم جدا حصد النقاط الثلاث في الجولة الافتتاحية لكل بطولة، وهذا ما فعله منتخب فرنسا بخلاف المنتخبات الكبيرة الأخرى، ومن هذا المنطلق أنا لا أستبعد أن يؤثر العامل النفسي عليها في المباريات القادمة".

وعن المنتخبات المرشحة للفوز في البطولة، ذكر أن "هناك 4 منتخبات قوية على رأسها البرازيل وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وأنا أرشح الأولى لكنني أتمنى أن تكون من نصيب الديوك".

وعن المنتخبات العربية المشاركة، قال إن "السعودية فوق كل انتقاد بعد المباراة التي قدمتها أمام روسيا، أما منتخبا تونس والمغرب فقد قدما أداء طيبا في مباراتيهما الأوليين، أما مصر فلم تصل بعد إلى مستوى الأداء المطلوب لربما بسبب غياب اللاعب محمد صلاح عن المباراة الأولى".

وأنهى فرحات حديثه بالقول إنني "سأكون حاضرا في بطولة كأس أمم أوروبا بعد عامين من شدة شغفي والأجواء الرائعة التي عشتها في روسيا".