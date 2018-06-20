طبيب منتخب البرازيل يكشف حجم إصابة نيمار

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 09:41

طبيب منتخب البرازيل يكشف حجم إصابة نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تحدث طبيب منتخب البرازيل، رودريغو ليسمار، عن حجم إصابة نجم "السامبا"، نيمار دا سيلفا، خلال الحصة التدريبية أمس، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة كوستاريكا.

وقال ليسمار في تغريدة عبر حساب المنتخب البرازيلي في "تويتر"، إن "نيمار اشتكى من ألم في الكاحل بسبب التدخلات التي تعرض لها أمام سويسرا، وعلى أثر ذلك جرى إحالته للعلاج الطبيعي".

وأشار إلى أنه "سيبقى بعيدا عن التدريبات حتى صباح الأربعاء، على أن يكون متواجدا في تدريبات المنتخب المسائية من نفس اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب البرازيلي سيواجه نظيره الكوستاريكي بعد غد، الجمعة، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بمونديال روسيا.


#البرازيل
#نيمار
#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا

من عرب 48

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