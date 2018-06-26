"النسر الألباني" في المونديال: عقوبة ضد 3 من لاعبي سويسرا

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 19:45

"النسر الألباني" في المونديال: عقوبة ضد 3 من لاعبي سويسرا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أثار احتفال 3 من لاعبي منتخب سويسرا خلال مواجهة صربيا بنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، جدلا وردودا واسعة في أعقاب تلويحهم بإشارة سياسية.

وفي التفاصيل، فإن "اللاعبين شيردان شاكيري وغرانيت تشاكا احتفلا بهدفيهما في المباراة التي فازت بها سويسرا على صربيا 2-1، بوضع يديهما على صدرهما بشكل معكوس بطريقة تشير إلى النسرين المتشابكين الموجودين في علم ألبانيا".

وبدوره، علق اللاعب شاكيري بالقول، إن "احتفاله بهدف الفوز الذي سجله في شباك صربيا كان عاطفيا فقط ولم يقصد به تعبيرا سياسيا".

وعلى أثر ذلك، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا ضد اللاعبين المنحدرين من ألبانيا وكوسوفو، وفرض عليهم غرامات مالية بسبب تصرفاتهم.

وفرض "فيفا" غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرانك سويسري (8.5 آلاف يورو) لكل منهما، بالإضافة إلى تغريم اللاعب ستيفان ليشتنشتاينر بـ5 آلاف فرانك سويسري (4.5 آلاف يورو) بسبب تقليد زميليه.

تجدر الإشارة إلى أن عدة حروب نشبت بين كوسوفو وصربيا في السنوات الماضية، في الوقت الذي ترفض فيه الأخيرة الاعتراف بانفصال كوسوفو المعلن من جانب واحد، وعليه فإن حالة التوتر لا زالت قائمة بقوة بين الجانبين.


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#فيفا

"النسر الألباني" في المونديال: عقوبة ضد 3 من لاعبي سويسرا

"النسر الألباني" في المونديال: عقوبة ضد 3 من لاعبي سويسرا

من عرب 48

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