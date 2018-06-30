بطاقة لاعب: الإنجليزي هاري كين

في 19 آذار/مارس من العام 2015، استدعى مدرب منتخب إنجلترا، روي هودسون، اللاعب هاري كين لمواجهة ليتوانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016 وإيطاليا في مباراة ودية.

ولعب كين أول مباراة دولية له على ملعب "ويمبلي"، حيث دخل بديلا لواين روني في الشوط الثاني من المباراة ضد ليتوانيا، وبعدها لعب في مباراة إيطاليا مدة 90 دقيقة.

كأس العالم 2018

في 10 حزيران/يونيو من العام 2017، قاد كين إنجلترا للمرة الأولى في تصفيات كأس العالم 2018 أمام اسكتلندا في هامبدن بارك، وسجل هدف التعادل في الوقت الإضافي لينقذ منتخب بلاده وتنتهي المباراة بالتعادل 2-2، وفي يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، أحرز هدفا في الوقت الإضافي ضد سلوفينيا ليؤكد تأهل إنجلترا لمونديال روسيا.

واستدعي كين للانضمام لتشكيلة المنتخب الإنجليزي المكونة من 23 لاعبا المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، وتم اختياره لارتداء شارة الكابتن وهو بعمر 24 عاما.

في 18 من الشهر الجاري، سجل كين هدفي إنجلترا في مباراة الفوز على تونس 2-1، ثم أحرز هاتريك في المباراة التالية أمام بنما التي انتهت بفوز الأول 6-1.

ومع أهدافه الثلاثة ضد بنما، أصبح كين ثالث أفضل لاعب إنجلترا يسجل هاتريك في مباراة كأس العالم، بعد جيوف هورست ضد ألمانيا الغربية في نهائي كأس العالم 1966 وغاري لينيكر ضد بولندا في عام 1986.