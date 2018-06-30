بطاقة لاعب: البلجيكي روميلو لوكاكو

في يوم 13 آذار/مارس من العام 2010، لعب روميلو لوكاكو مباراته الأولى بقميص منتخب بلجيكا ضد كرواتيا وديا، وفي يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه أحرز هدفيه الأولين وساهم بفوز منتخب بلاده على روسيا (2-0).

كأس العالم 2014

في يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2013 سجل لوكاكو هدفين في شباك كرواتيا بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، وفي أعقاب ذلك تأهل المنتخب البلجيكي بعد الفوز بالنتيجة 2-1.

كأس العالم 2018

أنهى منتخب بلجيكا دور المجموعات لمونديال روسيا على رأس المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ليضمن تأهله بسهولة إلى الدور الثاني من البطولة.

وساهم لوكاكو في تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي بعد إحرازه 4 أهداف شخصية، افتتحها بهدفين في المباراة الأولى أمام بنما التي فازت بها بلجيكا بالنتيجة 3-0.

وفي المباراة التالية أمام تونس، سجلّ لوكاكو هدفين آخرين ليساهم بفوز منتخب بلاده بالنتيجة 5-2.