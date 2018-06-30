بينهم لاعب عربي: التشكيلة المثالية لمجموعات المونديال

تاريخ النشر: 30/06/2018 - 10:13

بينهم لاعب عربي: التشكيلة المثالية لمجموعات المونديال
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

شهدت القائمة المثالية لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، تواجد لاعب عربي وهو المغربي نور الدين أمرابط.

وأعلن موقع "bleacherreport" الرياضي عن التشكيلة المثالية للمرحلة الأولى من البطولة الأكبر على مستوى العالم، والتي ضمت 11 لاعبا.

وغاب عن التشكيلة مجموعة من النجوم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالإضافة إلى المصري محمد صلاح.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جو هيون وو (كوريا الجنوبية)

في خط الدفاع: ماريو فيرنانديز (روسيا)، دييغو غودين (أوروغواي)، أندرياس غرانكفيست (السويد) ويوسف سبالي (السنغال)

في خط الوسط: لوكا مودريتش (كرواتيا)، نغولو كانتي (فرنسا)، فيليب كوتينيو (البرازيل)، إيسكو (إسبانيا) ونور الدين أمرابط (المغرب)

في خط الهجوم: هاري كين (إنجلترا).


#مونديال 2018
#كأس العالم
#نور الدين أمرابط

من عرب 48

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