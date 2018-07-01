فيديو: مشجع أرجنتيني يجبر عربي على التهديد بقنبلة بالمونديال

أساء مشجع أرجنتيني لآخر عربي في روسيا التي تستضيف حاليا نهائيات كأس العالم 2018، الأمر الذي أدى إلى معاقبة الأول من قبل الجهات المسؤولة في بلاده.

ويظهر من خلال مقطع فيديو، قيام المشجع الأرجنتيني بالطلب من المشجع العربي بأن يردد باللغة الإسبانية التي لا يتكلم بها عبارة "إرم قنبلة في النادي – Naschel"، وهو فريق لكرة القدم يحمل اسم مدينة أيضًا.



وأعلن وزير الأمن الأرجنتيني، باتريسيا بولريتش، بأنه ستتم معاقبة المشجع الذي تبين بأنه مسؤول أيضًا بسبب الدعابة مع مشجع عربي.

وذكر بولريتش من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نطالب بسحب بطاقة المشجع منه، لأنه تصرف بطريقة غير مقبولة، بالرغم من أنه يعتبر شخصية مسؤولة".