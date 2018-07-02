إنييستا يكشف أسباب هزيمة إسبانيا أمام روسيا!

أقصي منتخب إسبانيا مساء أمس، الأحد، من الدور ثمن النهائي بنهائيات كأس العالم 2018، بعد الخسارة أمام منتخب روسيا بركلات الترجيح.

وألمح نجم الماتادور الإسباني، أندريس إنييستا، إلى أن "إقالة المدير الفني السابق، جولين لوبيتيجي، من ضمن أسباب توديع مونديال 2018".

وقال إنييستا "حقيقة بالأمس كانت آخر مبارياتي مع المنتخب الإسباني ونهاية حقبة رائعة، النهاية لم تكن كما أريد، المدرب يتخذ قراراته سواء فهمنا السبب أم لم نفهم، وركلات الترجيح كانت قاسية".

وعن أسباب الهزيمة، أشار إلى أن "المذنبين الرئيسيين في عالم كرة القدم، دائما هم اللاعبون الذين كانوا في الميدان، لكن سيكون من المهم الحديث عن إقالة لوبيتيجي، كسبب لخروجنا، لأن كل شيء له أهمية".

وأضاف "المنتخب الإسباني سيستمر، لأنه يمتلك لاعبين رائعين، يتوجب عليهم المحاولة.. لقد حاولنا، لكن كرة القدم والحياة تقوم ببعض الأشياء، مثلما حدث بالأمس".