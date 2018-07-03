كيف ردّ أبو تريكة على صورة له مع مشجع إسرائيلي؟

أثارت صورة التقطها مشجع إسرائيلي مع نجم كرة القدم السابق، المصري محمد أبو تريكة، ردودا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها "تويتر".

وكان أبو تريكة قد التقط صورة مع أحد المشجعين على هامش تواجده في روسيا لتحليل نهائيات كأس العالم 2018، ليتم الكشف بعدها عن أن المشجع التي التقط الصورة مع أبو تريكي هو إسرائيلي.

ونشر مراسل إسرائيلي صورة للمشجع مع أبو تريكة، معلقا عليها "تطبيع رياضي"، ليرد عليه أبو تريكة ويوضح عدم علمه بجنسية المشجع.

وجاء في رد النجم المصري السابق، "لم أكن أعلم وأعتذر عن الصورة، الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم فهم قتلة واحتلال والقضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية".

كما جاء في تغريدة المراسل الإسرائيلي، أن "هذا السيلفي الذي التقطه المشجع الإسرائيلي مع أسطورة كرة القدم المصرية، محمد أبو تريكة، قادر على إحداث فوضى في مصر".