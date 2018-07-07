مدرب بلجيكا يكشف سر إقصاء البرازيل!

أبدى مدرب منتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، سعادته في أعقاب إقصاء منتخب البرازيل من الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقال مارتينيز عقب المباراة "البرازيل كانت جادة والجميع يدرك أنها تستطيع هزيمتنا، لكنني لم أفكر لثانية واحدة أن اللاعبين سوف يستسلمون".

وأضاف "قدمنا أداء مميزا أمام البرازيل، وأتمنى أن يكون الجميع في بلجيكا فخورون بما حققناه حتى الآن، ولكن لا نزال بحاجة إلى مزيد من الطاقة قبل خوض مباراتنا المقبلة في نصف النهائي".

وتابع "هناك حاجز نفسي يواجه أي منتخب عندما يواجه البرازيل، إنهم أصحاب 5 ألقاب عالمية، لذلك عندما تواجههم تحتاج إلى ميزة تكتيكية، وبالتالي كان يجب أن نتمتع بشجاعة خلال المباراة".

وختم قائلا "إجراء بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية كان بمثابة مغامرة كبيرة، ولكنني أثق في اللاعبين أكثر من الخطة. هازارد ولوكاكو كانا رائعين وأنا أفتخر بعقليتهما، لقد حصلا على تعليمات صارمة في المباراة والتزما بها حتى الثانية الأخيرة".