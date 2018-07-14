إنجلترا أم بلجيكا: من ستحصد المركز الثالث بمونديال روسيا؟

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، السبت، مباراة تحديد المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، وذلك بين منتخبي إنجلترا وبلجيكا على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ.

ويدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت رغبة في تحقيق الفوز والسيطرة على المركز الثالث بعد الخسارة غير المتوقعة في الدور نصف النهائي أمام نظيره الكرواتي الذي قلب الأمور تمامًا بعد الوصول للأشواط الإضافية بنتيجة 2-1، ليحجز الناريون بذلك مقعدًا في المباراة النهائية مع ديوك فرنسا.

التشكيلة المتوقعة لإنجلترا (3-5-2)

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

المدافعون: ماغواير، جون ستونز وكايل ووكر

لاعبو الوسط: ديلي آلي، لينغارد، آشلي يونغ، كيران تريبيير وجوردان هندرسون

المهاجمون: هاري كين وستيرلينغ.

قائمة المنتخب الإنجليزي خالية من الغيابات، على الرغم من إصابة كل من هندرسون، تريبيير، ووكر خلال المباراة الماضية فإن مشاركتهم وفقًا للصحف البريطانية متوقعة بنسبة كبيرة.

في الجهة المقابلة، يرغب المنتخب البلجيكي بقيادة الإسباني، روبيرتو ميرتينيز، الذي من وجهة نظر متابعي كرة القدم قد قدم أفضل مستويات خلال البطولة، لكنه خسر أمام فرنسا بالدور نصف النهائي بعد العديد من الهجمات التي لم تمر على خط مرمى هوغو لوريس حارس مرمى الديوك، في سرقة المركز الثالث من الإنجليز بأي شكل من الأشكال لترجمة قوتهم التي شاهدناها منذ الدور الأول.

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا (4-3-3)

حراسة المرمى: كورتوا

المدافعون: يان فيرتونخين، كومباني، آلديرفايريلد وفيرمايلين

لاعبو الوسط: ناصر الشاذلي، فيتسل وفيلايني

المهاجمون: هازارد، لوكاكو ودي بروين.

قائمة المنتخب البلجيكي خالية تمامًا من الإصابات أو الإيقاف لذلك سيكون على روبيرتو ميرتينيز البدء بكل قوته الهجومية مثلما فعل في المباراة الماضية.

مواجهات سابقة

يلتقي المنتخبان للمرة الثانية بكأس العالم الحالي، حيث كانت المواجهة الأولى بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، والتي انتصر فيها منتخب بلجيكا بهدف دون رد، لكن خلال مونديال 1990 فازت إنجلترا في مباراة جمعتهما بهدف وحيد خلال الدور الثاني، وشهدت نسخة 1954 مباراة بين الثنائي انتهت بالتعادل الإيجابي (4-4) بدور المجموعات.

النجوم

يعول المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت كثيرًا على مهاجمه هاري كين خلال مباراة اليوم لربما يقتنص الفوز للأسود الثلاثة، في الجهة المقابلة يأمل الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب الشياطين الحمر أن يتواجد نجمه إيدين هازارد بمستوى طيب وراق يفيد الفريق لتحقيق المركز الثالث.