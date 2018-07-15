عدنان الوحيدي: كرواتيا ستتوج ببطولة كأس العالم

تجرى مساء اليوم، الأحد، المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، عندما يلتقيا منتخبا فرنسا وكرواتيا على ملعب "لوجنيكي".

ويطمح المنتخب الكرواتي إلى التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، في حين يسعى نظيره الفرنسي إلى حصد البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وعن توقعاته، قال المدرب عدنان الوحيدي، لـ"عرب 48"، إنني "راهنت على منتخب كرواتيا بعد العروض المبهرة التي قدمتها في مونديال روسيا، وعلى الصعيد الشخصي أرى بأنه الأفضل على مستوى العالم".

وأضاف أن "المنتخبين سيخوضان الشوط الأول بحذر وسيغلق كل منهما المساحات على الآخر، على أن يظهرا بشكل آخر خلال مجريات الشوط الثاني، وأنا أتوقع بأن المنتخب الذي سيفتتح التسجيل سيحسم المباراة لصالحه وكلي أمل بأن يبتسم الحظ لمنتخب كرواتيا".

وختم الوحيدي بالقول إنني "أدعم المنتخب الكرواتي من أجل التتويج ببطولة كأس العالم بعد وصوله إلى الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وحسب توقعاتي فإنه سيفوز في المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للمنتخب الفرنسي".