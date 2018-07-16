ماذا قال مدرب فرنسا بعد التتويج بكأس العالم؟

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 10:05

ماذا قال مدرب فرنسا بعد التتويج بكأس العالم؟
المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعرب مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن سعادته العارمة في أعقاب الفوز ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، مؤكدا أن منتخبه قدم ما يكفي لتحقيق ذلك.

وفاز المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال روسيا على نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين للأخير.

وقال ديشامب "إنه شيء جميل جدا، شيء رائع بالنسبة للاعبين، هذا جيل جميل، أبطال عالم في سن التاسعة عشرة، وهناك أكبر".

وأضاف "لم نقدم مباراة استثنائية، ولكننا قدمنا ما يكفي للفوز خاصة على الصعيد الذهني".

وختم "أتينا من بعيد، لم يكن الموضوع بسيطا، بعد المثابرة والعمل وإنصاتهم لي، استطعنا أن نتغلب على اللحظات الصعبة، يستحقون ونستحق ذلك، نحن في قمة العالم لمدة 4 سنوات".


#ديدييه ديشامب
#فرنسا
#كأس العالم
#مونديال 2018
#كرواتيا

من عرب 48

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