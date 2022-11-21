مباشر | مونديال قطر: السنغال (0-0) هولندا

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 18:52

مباشر | مونديال قطر: السنغال (0-0) هولندا
من المباراة (Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا السنغال وهولندا مساء اليوم، الإثنين، على استاد "الثمامة" ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب السنغال وهولندا كل من قطر والإكوادور اللذين انتهت مباراتهما بالأمس بفوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء.

أحداث الشوط الأول:

انتهت 45 دقيقة من عمر المباراة من دون أي تغيير على نتيجة المباراة، إذ وصل المنتخبان إلى عدة فرص تهديفية غير أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 56: بطاقة صفراء للاعب منتخب هولندا، ماتياس دي ليخت.

تشكيلة السنغال: إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، بابي سيسيه، يوسف سبالي، إدريسا جاي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتيه، بواليا ديا، إسماعيلا سار، كريبين دياتا.

تشكيلة هولندا: أندريس نوبيرت، فيرجيل فان ديك، ناثان آكي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، بيرجويس، فرينكي دي يونغ، كودي جاكبو، دينزل دومفريس، ستيفن بيرجوين، فنسنت يانسن.

بودكاست عرب 48

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مباشر | مونديال قطر: السنغال (0-0) هولندا

مباشر | مونديال قطر: السنغال (0-0) هولندا

مباشر | مونديال قطر: السنغال (0-0) هولندا

مباشر | مونديال قطر: السنغال (0-0) هولندا

مباشر | مونديال قطر: السنغال (0-0) هولندا

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