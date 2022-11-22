مباشر | مونديال قطر: الأرجنتين (1-0) السعودية

يلتقي منتخبا الأرجنتين والسعودية ظهر اليوم، الثلاثاء، على استاد "لوسيل" ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والسعودية كل من بولندا والمكسيك.

أحداث الشوط الأول:

12:00: انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 9: هدف لمنتخب الأرجنتين من ضربة جزاء نفذها اللاعب ليونيل ميسي.

تشكيلة المنتخبين للمباراة:

تشكيلة السعودية: محمد العويس، سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.

تشكيلة الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، نهويل مولينا، كريستيان روميرو، أومتاميندي، تاليافيكو، رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، أليخاندرو غوميز، ميسي، لاوتارو مارتينيز، دي ماريا.