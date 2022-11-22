مونديال قطر: تونس تتعادل سلبيا أمام الدانمارك

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 17:02

مونديال قطر: تونس تتعادل سلبيا أمام الدانمارك
من المباراة (Gettyimages)
عرب ٤٨

خرج منتخب تونس بنقطة من مباراته أمام منتخب الدانمارك بعد تعادلهما سلبيًا 0-0 على استاد "المدينة التعليمية"، ضمن المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

ووصلا المنتخبان إلى عدة فرص تهديفية خلال مجريات المباراة، إلا أن أي منهما لم ينجح بترجمة محاولاته إلى أهداف.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب تونس والدانمارك كل من فرنسا وأستراليا.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 25: بطاقة صفراء للاعب منتخب الدانمارك راسموس كريستنسن.

شهد الشوط الأول عدة فرص تهديفية للمنتخبين، إلا أن أي منهما لم ينجح فعليا بزيارة شباك الآخر لتبقى النتيجة من دون أي تغيير.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 78: بطاقة صفراء للاعب منتخب الدانمارك ماثياس يانسين.

دقيقة 86: بطاقة صفراء للاعب منتخب تونس طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب تونس: أيمن دحمان، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، عيسى العيدوني، إلياس صخيري، محمد دراجر، علي عبدي، يوسف المساكني، أنيس بني سليمان، عصام الجبالي.

منتخب الدانمارك: كاسبر شمايكل، سيمون كاير، أندرياس كريستينسن، يواكيم أندرسون، ماهلي يواكيم، توماس ديلاني، كريستيان إريكسن، راسموس كريستنسن، أندرياس أولسن، بيير هويبرج، كاسبر دولبرج.

بودكاست عرب 48

#منتخب تونس
#منتخب الدانمارك
#مونديال قطر
#كأس العالم
#مباراة تونس والدانمارك

مونديال قطر: تونس تتعادل سلبيا أمام الدانمارك

مونديال قطر: تونس تتعادل سلبيا أمام الدانمارك

مونديال قطر: تونس تتعادل سلبيا أمام الدانمارك

مونديال قطر: تونس تتعادل سلبيا أمام الدانمارك

مونديال قطر: تونس تتعادل سلبيا أمام الدانمارك

حوارات

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماذا قال ميسي في أول تعليق له عن هزيمة الأرجنتين أمام السعوديّة؟
ماذا قال ميسي في أول تعليق له عن هزيمة الأرجنتين أمام السعوديّة؟

2022-11-22

مونديال قطر: السعودية تلحق خسارة مدوّية بالأرجنتين بهدفين لهدف
مونديال قطر: السعودية تلحق خسارة مدوّية بالأرجنتين بهدفين لهدف

2022-11-22

مونديال قطر: الشقيقان وليامس يلعبان في منتخبين مختلفين
مونديال قطر: الشقيقان وليامس يلعبان في منتخبين مختلفين

2022-11-22

الأكثر قراءة

مونديال قطر: إنجلترا تكتسح إيران بسداسية مقابل هدفين

مونديال قطر: إنجلترا تكتسح إيران بسداسية مقابل هدفين

2022-11-21
مونديال قطر: فوز متأخر لهولندا على السنغال بهدفين نظيفين

مونديال قطر: فوز متأخر لهولندا على السنغال بهدفين نظيفين

2022-11-21
حزب بن غفير يوقف مفاوضاته مع

حزب بن غفير يوقف مفاوضاته مع "الليكود"

2022-11-21
الليكود يمنح بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة

الليكود يمنح بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة

2022-11-21
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

2022-11-21