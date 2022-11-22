مونديال قطر: تونس تتعادل سلبيا أمام الدانمارك

خرج منتخب تونس بنقطة من مباراته أمام منتخب الدانمارك بعد تعادلهما سلبيًا 0-0 على استاد "المدينة التعليمية"، ضمن المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

ووصلا المنتخبان إلى عدة فرص تهديفية خلال مجريات المباراة، إلا أن أي منهما لم ينجح بترجمة محاولاته إلى أهداف.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب تونس والدانمارك كل من فرنسا وأستراليا.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 25: بطاقة صفراء للاعب منتخب الدانمارك راسموس كريستنسن.

شهد الشوط الأول عدة فرص تهديفية للمنتخبين، إلا أن أي منهما لم ينجح فعليا بزيارة شباك الآخر لتبقى النتيجة من دون أي تغيير.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 78: بطاقة صفراء للاعب منتخب الدانمارك ماثياس يانسين.

دقيقة 86: بطاقة صفراء للاعب منتخب تونس طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب تونس: أيمن دحمان، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، عيسى العيدوني، إلياس صخيري، محمد دراجر، علي عبدي، يوسف المساكني، أنيس بني سليمان، عصام الجبالي.

منتخب الدانمارك: كاسبر شمايكل، سيمون كاير، أندرياس كريستينسن، يواكيم أندرسون، ماهلي يواكيم، توماس ديلاني، كريستيان إريكسن، راسموس كريستنسن، أندرياس أولسن، بيير هويبرج، كاسبر دولبرج.