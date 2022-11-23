مباريات اليوم الرابع من مونديال قطر

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 10:01

مباريات اليوم الرابع من مونديال قطر
المنتخب المغربي، سيدخل المباراة مكتمل الصفوف (gettyimages)
عرب ٤٨

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام، اليوم الأربعاء، مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الرابع من مونديال قطر.

وتقام اليوم الأربعاء، أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة.

البداية ستكون من المجموعة السادسة، حيث يفتتح اليوم الرابع من مونديال قطر بمواجهة عربية مرتقبة، حيث يلعب المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي، حيث ستنطلق على الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12 ظهرا بتوقيت القدس.

المنتخب المغربي، سيدخل المباراة مكتمل الصفوف، باستثناء لاعب تولوز الفرنسي، زكرياء أبو خلال، الذي ما زال يعاني من الإصابة، بينما تم تأكيد تعافي متوسط الميدان سليم أملاح.

في الجهة المقابلة، سيدخل هجوم المنتخب الكرواتي هذه المواجهة، التي ستقام في ملعب "البيت"، وكلهم طموح في تحقيق أول انتصار قبل الاصطدام ببلجيكا في المجموعة ذاتها.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الخامسة، ويلعب فيها منتخب ألمانيا مباراة قوية في مواجهة منتخب اليابان، وذلك عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القدس.

أما المباراة الثالثة، سنعود عبرها إلى المجموعة السادسة، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين إسبانيا وكوستاريكا عند الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة بتوقيت القدس.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم الرابع من مونديال قطر، ستكون لحساب المجموعة الخامسة، وستجمع بين منتخبي بلجيكا وكندا عند الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة الساعة التاسعة بتوقيت القدس.

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