مباشر | مونديال قطر: إسبانيا (3-0) كوستاريكا

يلتقي منتخبا إسبانيا وكوستاريكا مساء اليوم، الأربعاء، على استاد "الثمامة"، ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وتضم المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا وكوستاريكا كل من ألمانيا واليابان حيث انتهت المباراة بينهما بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

أحداث الشوط الأول:

18:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 11: منتخب إسبانيا يتقدم بهدف من توقيع اللاعب داني أولمو.

دقيقة 21: منتخب إسبانيا يضيف هدفه الثاني بواسطة لاعبه ماركو أسينسيو.

دقيقة 30: هدف ثالث لمنتخب إسبانيا من ضربة جزاء سددها اللاعب فيران توريس.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب إسبانيا: أوناي سيمون، جوردي ألبا، إيميريك لابورت، رودري، سيزار أزبليكويتا، بيدري، سيرجيو بوسكيتس، جافي، داني أولمو، فيران توريس، ماركو أسينسيو.

منتخب كوستاريكا: كيلور نافاس، كارلوس مارتينيز، كيشير فولر، أوسكار دوارتي، فرانسيسكو كالفو، برايان أوفيدو، جويل كامبل، بورجس، تيخيدا، بينيتي، أنتوني كونتريراس.