مباشر | مونديال قطر: إسبانيا (0-0) ألمانيا

تاريخ النشر: 27/11/2022 - 21:45

مباشر | مونديال قطر: إسبانيا (0-0) ألمانيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا إسبانيا وألمانيا في مباراة قمة مبكرة مساء، الأحد، على استاد "البيت" ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الألماني الترتيب برصيد خال من النقاط.

وتضم المجموعة نفسها كل من منتخبي اليابان وكوستاريكا اللذين انتهت المباراة بينهما بفوز الأخير بهدف يتيم.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 37: بطاقة صفراء للاعب منتخب ألمانيا ثيلو كيرير.

دقيقة 40: إلغاء هدف لمنتخب ألمانيا بداعي التسلل.

دقيقة 44: بطاقة صفراء للاعب منتخب إسبانيا بوسكيتس.

تشكيلة المنتخبين

منتخب ألمانيا: مانويل نوير، ثيلو كيهرير، أنطونيو رودريغر، نيكلاس سولي، ديفيد راوم، إلكاي غوندوغان، ليون غوريتسكا، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا، توماس مولر، سيرجي جنابري.

منتخب إسبانيا: أوناي سيمون، ألبا، لابورت، رودريغو، كارفاخال، بوسكيتس، بيدري، جافي، فيران توريس، أولمو، أسينسيو.

بودكاست عرب 48

#مونديال قطر
#مباراة إسبانيا وألمانيا
#منتخب إسبانيا
#منتخب ألمانيا
#كأس العالم

مباشر | مونديال قطر: إسبانيا (0-0) ألمانيا

مباشر | مونديال قطر: إسبانيا (0-0) ألمانيا

مباشر | مونديال قطر: إسبانيا (0-0) ألمانيا

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مونديال قطر: كرواتيا تُقصي كندا وتشعل منافسة المجموعة
مونديال قطر: كرواتيا تُقصي كندا وتشعل منافسة المجموعة

2022-11-27

تحليل خاص | فوز "التانغو".. هل يبشر الأداء بوصوله بعيدا في المونديال؟
تحليل خاص | فوز "التانغو".. هل يبشر الأداء بوصوله بعيدا في المونديال؟

2022-11-27

مونديال قطر | المغرب يردّ الديْن لبلجيكا بعد 28 عاما: ماذا قال اللاعبون بعد الفوز؟
مونديال قطر | المغرب يردّ الديْن لبلجيكا بعد 28 عاما: ماذا قال اللاعبون بعد الفوز؟

2022-11-27

الأكثر قراءة

4 ضحايا خلال يومين: قتيلان من الطيرة والطيبة بإطلاق نار

4 ضحايا خلال يومين: قتيلان من الطيرة والطيبة بإطلاق نار

2022-11-26
مونديال قطر: ميسي يقود الأرجنتين للفوز وينعش آمالها بالتأهل

مونديال قطر: ميسي يقود الأرجنتين للفوز وينعش آمالها بالتأهل

2022-11-26
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-26
مونديال قطر: السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

مونديال قطر: السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

2022-11-26
حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة

حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة

2022-11-26