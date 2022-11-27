مباشر | مونديال قطر: إسبانيا (0-0) ألمانيا

يلتقي منتخبا إسبانيا وألمانيا في مباراة قمة مبكرة مساء، الأحد، على استاد "البيت" ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الألماني الترتيب برصيد خال من النقاط.

وتضم المجموعة نفسها كل من منتخبي اليابان وكوستاريكا اللذين انتهت المباراة بينهما بفوز الأخير بهدف يتيم.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 37: بطاقة صفراء للاعب منتخب ألمانيا ثيلو كيرير.

دقيقة 40: إلغاء هدف لمنتخب ألمانيا بداعي التسلل.

دقيقة 44: بطاقة صفراء للاعب منتخب إسبانيا بوسكيتس.

تشكيلة المنتخبين

منتخب ألمانيا: مانويل نوير، ثيلو كيهرير، أنطونيو رودريغر، نيكلاس سولي، ديفيد راوم، إلكاي غوندوغان، ليون غوريتسكا، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا، توماس مولر، سيرجي جنابري.

منتخب إسبانيا: أوناي سيمون، ألبا، لابورت، رودريغو، كارفاخال، بوسكيتس، بيدري، جافي، فيران توريس، أولمو، أسينسيو.