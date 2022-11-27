مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

تاريخ النشر: 27/11/2022 - 17:15

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل
(Gettyimages)
عرب ٤٨

انتزع منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة من منتخب بلجيكا بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن المنتخب المغربي من حسم المباراة لصالحه بعد إحرازه هدفين في شباك المنتخب البلجيكي.

وبهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد المنتخب البلجيكي عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

ويلعب أيضًا ضمن المجموعة نفسها كل من منتخبي كرواتيا وكندا اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم.

أحداث الشوط الأول:

15:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 28: بطاقة صفراء للاعب منتخب بلجيكا أونانا.

دقيقة 45+1: إلغاء هدف لمنتخب المغرب بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 73: هدف لمنتخب المغرب بواسطة اللاعب عبد الحميد صابري.

دقيقة 90+2: هدف ثان لمنتخب المغرب أحرزه اللاعب زكرياء أبو خلال.

دقيقة 90+3: بطاقة صفراء للاعب منتخب المغرب عبد الحميد صابري.

تشكيلة المنتخبين

منتخب المغرب: ياسين بونو، أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

منتخب بلجيكا: تيبو كورتوا، توبي ألدرفيلد، يان فيرتونخين، توماس مونييه، تورجان هازارد، أكسيل فيتسل، أونانا، تيموثي كاستانيي، إيدين هازارد، ميتشي باتشواي، كيفن دي بروين.

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مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

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