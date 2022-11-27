مونديال قطر: كرواتيا تُقصي كندا وتشعل منافسة المجموعة

أقصى منتخب كرواتيا نظيره منتخب كندا بعد الفوز عليه برباعية مقابل هدف مساء، الأحد، على استاد "خليفة الدولي"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف لنظيره الكندي، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن منتخب كرواتيا من زيارة شباك نظيره مرتين أخريين.

وبهذا الفوز اعتلت كرواتيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المغرب، فيما تحتل بلجيكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط مع تبقي جولة أخيرة على دور المجموعات، فيما ودعت كندا البطولة.

أحداث الشوط الأول:

18:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 1: هدف مبكر لمنتخب كندا بواسطة اللاعب ألفونسو ديفيز.

دقيقة 36: منتخب كرواتيا يدرك هدف التعادل سجله اللاعب كراماريتش.

دقيقة 43: هدف ثان لمنتخب كرواتيا عن طريق اللاعب ليفايا.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 52: بطاقة صفراء للاعب منتخب كندا تاجون بوشانان.

دقيقة 55: بطاقة صفراء للاعب منتخب كرواتيا لوفرين.

دقيقة 70: هدف ثالث لمنتخب كرواتيا أحرزه اللاعب كراماريتش.

دقيقة 85: بطاقة صفراء للاعب منتخب كرواتيا لوكا مودريتش.

دقيقة 85: بطاقة صفراء للاعب منتخب كندا كمال ميللر.

دقيقة 90+3: هدف رابع لمنتخب كرواتيا سجله اللاعب لوفرو ماجر.

تشكيلة المنتخبين

منتخب كرواتيا: ليفاكوفيتش، سوسا، لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، بيريسيتش، كوفاسيتش، مودريتش، بروزوفيتش، كراماريتش، ليفايا.

منتخب كندا: بوريان، هوتشنسون، جونستون، ميللر، فيتوريا، أنتونيس، لارين، لاريا، ألفونسو ديفيز، بوشانان، جوناثان دايفيد.