مونديال قطر: المغرب تحجز مقعدا للعرب في ثمن النهائي

أعاد منتخب المغرب سيناريو العام 1986 بعد بلوغه الدور ثمن النهائي عقب الفوز على منتخب كندا بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة بدور المجموعات في مونديال قطر.

وحسم المنتخب المغربي المباراة من شوطها الأول، فيما لم يشهد الشوط الثاني أي هدف أو تغيير على نتيجة المباراة.

وأنهى المنتخب المغربي الدور الأول في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ليلاقي وصيف المجموعة الخامسة في الدور ثمن النهائي.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 4: هدف مبكر لمنتخب المغرب أحرزه اللاعب حكيم زياش.

دقيقة 7: بطاقة صفراء للاعب منتخب كندا جونيور هويليت.

دقيقة 23: هدف ثان لمنتخب المغرب عن طريق اللاعب يوسف النصيري.

دقيقة 26: بطاقة صفراء للاعب منتخب كندا جونثان أوسوريو.

دقيقة 41: منتخب كندا يقلص الفارق من هدف ذاتي في مرمى المغرب.

دقيقة 45: بطاقة صفراء للاعب منتخب كندا صامويل أديكوغبي.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 84: بطاقة صفراء للاعب منتخب كندا ستيفن دي سوزا فيتوريا.

تشكيلة المنتخبين

منتخب المغرب: ياسين بونو، أشرف حكيمي، نوصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، عبد الحميد الصابيري، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

منتخب كندا: ميلان يوريان، أليستر جونستون، جيبي أديكو، ستيفن فيتوريا، كمال ميللر، تاجون بوشانان، هويليت جونيور، كاي مارك أنتوني، ألفونيو ديفيز، كايل لارين، جوناثان أوسوريو.