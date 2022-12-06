مونديال قطر: بونو رجل الملحمة الكرويّة المغربيّة أمام إسبانيا 

تاريخ النشر: 06/12/2022 - 21:40

مونديال قطر: بونو رجل الملحمة الكرويّة المغربيّة أمام إسبانيا 
احتفال لاعبي المغرب بحارسهم بونو (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

نال الحارس المغربي ياسين بونو جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع إسبانيا، الثلاثاء، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وتم اختيار بونو رجلا للمواجهة ضد بطل العالم في 2010 بفضل تألقه في التصدي لركلتي جزاء ترجيحية، ومساهمته الكبيرة في بلوغ المغرب الدور ربع نهائي في لأول مرة في تاريخه الكروي.

بونو خلال تصد في المباراة (Getty Images)

ونجح "أسود الأطلس" في التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، حيث سجل للمغرب كل من، عبد الحميد صابيري، وحكيم زياش، وأشرف حكيمي، في حين رد القائم ركلة سرابيا قبل أن يتعملق بونو أمام كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس.

وعبر ياسين بونو عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم في لحظات مؤثرة عقب المباراة، قال فيها: "أشكر اللاعبين الذين قدموا مجهودا جبارا خلال المباراة، وأشكر الجمهور المغربي على دعمه الدائم لنا".

(Getty Images)

وأضاف: "الحمد لله على التأهل وأننا استطعنا إسعاد الشعب المغربي من جديد".

وعن تألقه في الوقت الحاسم، قال بونو: "إحساس كبير أن أتصدى لركلات الترجيح وأن أساهم في فوز منتخب المغرب".

وبهذا التميز أكد ياسين بونو نجوميته التي خطف بها الأنظار مع إشبيلية في الدوري الإسباني، وقبلها مع أتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وجيرونا.

(Getty Images)

ونشأ بونو في صفوف الوداد الرياضي وكان مطلبا للعديد من الأندية الأوروبية، منها نيس الفرنسي الذي تقدم للتعاقد معه عام 2009، حينما كان يبلغ من العمر 18 ربيعا، لكن الصفقة لم تتم بسبب مطالب النادي المغربي المرتفعة.

يذكر أن المغرب شارك في 5 نسخ سابقة من البطولة، وكان أفضل إنجاز له الوصول إلى دور الـ16 في مونديال 1986 بالمكسيك، قبل الهزيمة أمام ألمانيا بهدف لوثر ماتيوس والخروج من المنافسات.

(Getty Images)

كما أن المغرب بات أول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور المتقدم في نهائيات أهم بطولة لكرة القدم، والرابع من إفريقيا بعد الكاميرون في 1990 والسنغال في 2002 وغانا في 2010.

(Getty Images)

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