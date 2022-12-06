مونديال قطر: مباراتا اليوم في ختام الدور ثمن النهائي

تاريخ النشر: 06/12/2022 - 09:36

مونديال قطر: مباراتا اليوم في ختام الدور ثمن النهائي
(Gettyimages)
عرب ٤٨

تختتم اليوم، الثلاثاء، مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وفي المباراة الأولى، يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب إسبانيا على استاد "المدينة التعليمية" عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القدس.

وكان المنتخب المغربي قد حجز المقعد الوحيد للعرب في الدور الثاني بعد تصدره المجموعة السادسة، فيما حل المنتخب الإسباني وصيفا للمجموعة الخامسة.

وفي المباراة الثانية، يواجه منتخب البرتغال نظيره منتخب سويسرا على استاد "لوسيل" عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس.

وكان المنتخب البرتغالي قد تأهل من صدارة المجموعة الثامنة، فيما احتل المنتخب السويسري المركز الثاني في المجموعة السابعة.

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مونديال قطر: مباراتا اليوم في ختام الدور ثمن النهائي

مونديال قطر: مباراتا اليوم في ختام الدور ثمن النهائي

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