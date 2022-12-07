مونديال قطر: مباريات ربع النهائي ومواعيدها

تاريخ النشر: 07/12/2022 - 09:49

مونديال قطر: مباريات ربع النهائي ومواعيدها
(Gettyimages)
عرب ٤٨

تأهلت 8 منتخبات بينها منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وكان المنتخبان المغربي والبرتغالي آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعد إقصائهما المنتخبين الإسباني والسويسري على الترتيب.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا حيث ولأول مرة يتأهل منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي منذ انطلاق بطولة كأس العالم، حيث كان الدور ثمن النهائي أكثر مرحلة متقدمة بالنسبة إليها.

والمنتخبات الأخرى التي حجزت مقاعد لها في الدور القادم، هي كل من كرواتيا والبرازيل وهولندا والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا.

مباريات الدور ربع النهائي بتوقيت القدس:

الجمعة

17:00 كرواتيا – البرازيل (استاد المدينة التعليمية)

21:00 هولندا – الأرجنتين (استاد لوسيل)

السبت

17:00 المغرب – البرتغال (استاد الثمامة)

21:00 إنجلترا – فرنسا (استاد البيت)

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