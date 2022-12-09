استقالة المدرب وبكاء نيمار: ماذا قال لاعبو البرازيل بعد الإقصاء؟

ودّع منتخب البرازيل مونديال قطر من الدور ربع النهائي على يد منتخب كرواتيا بعد خسارته بركلات الترجيح بالنتيجة 4-2، مساء الجمعة.

وعقب مدرب "السامبا"، تيتي، على الإقصاء من المونديال بالقول "أنا فخور بأداء لاعبي فريقي. أفهم الألم والنقد بخصوص اختياراتي. ليس أنا وحدي من خسر، المنتخب بأكمله هو من خسر. حاولنا وخلقنا الفرص. أفهم أنني المسؤول الأكبر لن أكون منافقًا، لكننا جميعًا مسؤولين، لا يوجد أبطال أو أشرار. إنها كرة القدم، أحيانًا تفوز، وأحيانًا تخسر، على كرة تحول اتجاهها، يمكن أن يحدث ذلك. لكني أحترم النتيجة. هذه نهاية حقبتي على رأس المنتخب البرازيلي. لقد قلتها بالفعل منذ عام ونصف، وأنا ألتزم بكلمتي، ولا توجد دراما عنها، هناك العديد من المحترفين الرائعين الذين يمكنهم استبدالي".

وتساءل "ماذا أترك ورائي بعد ست سنوات؟ الوقت سوف يجيب على هذا السؤال. لن أقوم بالتقييم الليلة، خاصة بعد الخسارة بركلات الترجيح، لا يمكنني فعل ذلك، سأدعكم تفعلون ذلك. نيمار في المركز الخامس (في سلسلة ركلات الترجيح)؟ إذا كانت الركلة الخامسة على المرمى حاسمة، فسيكون هناك المزيد من الضغط، ويتطلب الأمر اللاعب الأكثر استعدادًا ذهنيا أن يسدد ركلة الجزاء الأخيرة".

وقال مدافع المنتخب البرازيلي، تياغو سيلفا، إنه "كانت مباراة صعبة كالمباريات التي خضناها في الدوحة هنا. كان أمامنا وقت قصير للفوز ولكننا لم نتمكن من ذلك، سيطرنا على المباراة بأكملها ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف "واجهنا منتخبا بجودة عالية، وعلى الأرجح أنه كانت هناك فترات يجب أن نكون فيها أكثر تركيزا ولكن لسنا معتادين على الهجمات المرتدة المنظمة الجيدة للمنتخب الكرواتي، كما أننا دفعنا ثمن الكرة التي أهدرناها في هجمة مرتدة".

وأشار إلى أنه "رغم هذه الخيبة يجب أن نتطلع إلى الأمام وأنا فخور بما يقوم به اللاعبون معي. من الصعب إيجاد الكلمات، سبق وأن عشت خيبات في حياتي وليس فقط مع سيليساو وعندما تخسر هدفا مهما جدا فهناك خيبة أمل كبيرة. في كل مرة تعرضت فيها للخيبة نجحت في النهوض مجددا".

وبخصوص خوضه المونديال الأخير، رد بالقول "على الأرجح نعم، للأسف أنا تقدمت في السن ولكن من الصعب للغاية استيعاب هذا الأمر واتخاذ قرار في هذا الوضع. أتمنى أن أكون قد تركت إرثا هاما للأجيال القادمة".

وذكر لاعب الوسط البرازيلي، كاسيميرو أنه "من الصعب إيجاد الكلمات يجب أن نرفع رؤوسنا، تستمر الحياة. نحن حزينون ونشعر بالضيق، خصوصًا الطريقة التي خسرنا بها، كان الفوز بأيدينا لكننا فرطنا به وكان من نصيب الكروات. إنه إقصاء صعب حيث كنا نؤمن بالعمل وكنا نقوم بعمل رائع وكان هناك جو جيد، لكن هذه أشياء تتعلق بكرة القدم، هذا يحدث. الآن سنرفع رؤوسنا وتستمر الحياة".

وقال النجم البرازيلي السابق، كاكا، إن "اللاعبين البرازيليين تحت وقع الصدمة من الصعب إيجاد الكلمات لوصف ما حدث لأننا نملك الكثير من المهارات للقيام بالاختراقات. نعرف أنه في كأس العالم لا يجب أن تقلل من الكثافة العددية، والمنتخب البرازيلي بعد التغييرات التي قام بها بعد افتتاحه التسجيل خسر التفوق الهجومي واستقبلت شباكه هدفا في وقت متأخر وبعدها رأينا رباطة الجأش من الكروات. كل التهاني لحارس مرمى كرواتيا الذي تألق في المباراة وسلسلة ركلات الترجيح. تهانينا للمنتخب الكرواتي".