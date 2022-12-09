مونديال قطر: مباراتا اليوم في ربع النهائي

تجرى اليوم، الجمعة ويوم غد، السبت، مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

ووصلت 8 منتخبات بينها منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي منذ انطلاق بطولة كأس العالم بنسختها الأولى، حيث كان الدور ثمن النهائي أكثر مرحلة متقدمة بالنسبة إليها.

والمنتخبات المتأهلة الأخرى هي كل من كرواتيا والبرازيل وهولندا والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا.

مباراتا اليوم بتوقيت القدس:

17:00 كرواتيا – البرازيل (استاد المدينة التعليمية)

21:00 هولندا – الأرجنتين (استاد لوسيل)