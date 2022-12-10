إنجاز تاريخي للعرب وأسود المغرب: احتفالات واسعة تعم مناطق الـ48 والضفة وغزة

عمت الاحتفالات البلدات العربية وشوارعها في مناطق الـ48 احتفاء بتأهل منتخب المغرب والإنجاز التاريخي ووصوله إلى الدور نصف النهائي من مونديال قطر.

وانطلقت احتفالات واسعة في مناطق الـ48 والضفة وقطاع غزة والبلدان العربية حول العالم، إذ خرجت الجماهير إلى الشوارع تعبيرا عن فخرها بالإنجاز المغربي والعربي في بطولة كأس العالم.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على المستوى العربي والإفريقي، إذ تعتبر هذه المرة الأولى التي يصل بها منتخب عربي وإفريقي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم منذ نسختها الأولى.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي بهدف مقابل لا شيء للأخير، في الدور ربع النهائي من البطولة الكبرى على مستوى العالم.

وسبق أن أطاح "أسود الأطلس" بمنتخب إسبانيا من الدور ثمن النهائي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.

ومما يذكر أن نسخة كأس العالم المقامة في قطر شهدت مشاركة 4 منتخبات عربية هي السعودية وقطر وتونس التي ودعت البطولة من دور المجموعات، فيما واصل المغرب مقارعة المنتخبات ومنها الكبيرة والمرشحة للفوز بالبطولة والفوز عليها حتى الوصول إلى المربع الذهبي.